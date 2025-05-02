Богдан говорит, что хочет встретиться с ними на поле боя, и отмечает, что его брат погиб не для того, чтобы эти люди позволяли себе предавать Украину. Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала.

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"Были проблемы в стране, но это не причина предавать"

"Вог" участвовал в обороне Мариуполя. Он рассказал, что многие знакомые разочаровали его.

Я больше думал о том, что они будут с той стороны (российского – 24 Канал). О многих я знал, но некоторые меня очень сильно разочаровали. Война открыла истинное лицо многих людей. Более того, у меня есть одноклассники, которые теперь воюют против Украины. Поэтому я хотел бы встретиться с ними на фронте,

– сказал военный.

По словам Богдана, все идет с детства. Еще в школе его сверстниками навязывали истории о "пионеров-героев" и "предателей".

"Но для меня все стало понятно в 2014 году, когда начали срывать украинские флаги, запрещать украинский язык. Я это все воспринимал как преступление. Да, были проблемы в стране, но это не причина предавать", – добавил он.

Для Богдана Цымбала украинский флаг и гимн – это гордость. Он риторически спрашивает, почему это должен кто-то забирать?

Поэтому я не мог принять попытки навязать мне другое государство. Для меня принять какие-то "ДНР/ЛНР" было предательством самого себя,

– подчеркнул он.

Находясь в Мариуполе в начале вторжения России в 2022, он удивлялся, что только женщины хоть как-то пытались защитить своих детей. Между тем большинство мужчин вели себя так, как будто ничего не произошло, да еще и были пьяны.