Такое заявление Богдан сделал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону в рамках программы "В гостях у Гордона".

Важно Зарплаты в "конвертах": сколько денег теряет бюджет Украины

По словам экс-главы ОП, "слуг народа" финансирует некий бизнес, который, мол, и дает "черный" кэш. На вопрос Гордона о том, платят ли депутатам от "Слуги народа" деньги в конвертах ежемесячно, Богдан ответил одобрительно.

Ну, так. Я слышал, что платят. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается,

– сказал Богдан.

Бывший руководитель ОП также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Богдан считает, что после назначения руководителя САП начнутся "облавы".

Что известно о "зарплатах" нардепов в конвертах

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в бюро есть более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах". Он добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Нардеп Анна Скороход также заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии. Она назвала сумму, которая фигурировала в конвертах – 5 тысяч долларов.

Интересно! Еще в 2019 году о денежных "поощрениях" для нардепов откровенно пообщались парламентарий Николай Тищенко и пранкер Джокер, который назвался собеседнику тогдашним генпрокурором Рябошапкой.

Действительно ли "слуги" получают "зарплаты" в конвертах: смотрите видео