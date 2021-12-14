Таку заяву Богдан зробив під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону у межах програми "В гостях у Гордона".
Важливо Зарплати у "конвертах": скільки грошей втрачає бюджет України
За словами скандального ексглави ОП, "слуг народу" начебто фінансує якийсь бізнес, який, мовляв, і дає "чорний" кеш. На питання Гордона про те, чи депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах платять щомісячно, Богдан відповів схвально.
Ну, так. Я чув, що платять. Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується,
– сказав Богдан.
Екскерівник ОП також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться "облави".
Що відомо про "зарплати" нардепів у конвертах
- Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в бюро є понад 10 заяв, в яких мовиться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". Він додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.
- Нардепка Анна Скороход також заявляла, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії. Вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.