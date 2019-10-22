Богдан и его заместители отныне обязаны подавать электронные декларации

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" вступили в силу. Они расширили круг субъектов декларирования. В частности, теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители должны подавать декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Какие изменения внесли в закон о предотвращении коррупции?

Отныне к субъектам электронного декларирования относятся;

– руководитель Офиса Президента Украины;

– первый заместитель и заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

– помощники судей;

– лица, занимающие должности патронатной службы, определенные законом Украины "О государственной службе".

Кроме того, членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно считаются его дети до достижения ими совершеннолетия, независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей.

В НАПК также подчеркнули, что новые правила декларирования и представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (изменения в статьи 46, 52 закона "О предотвращении коррупции") вступят в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, что 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК.

Так, решается ряд проблем в работе органа, связанных с:

внешними влияниями на руководство, выбранное по политическим квотам, а не по уровню профессионализма и квалифицированности; медленным, неэффективным, погрязшим во внутренних конфликтах руководством, где никто ни за что не отвечает; отсутствием четкого распределения зон ответственности, неэффективным управлением и его последствиями; отсутствием эффективного контроля за работой органа.

В частности, согласно законопроекту:

нынешнее руководство НАПК увольняется; для избрания нового переформатируется конкурсная комиссия, которая теперь будет включать 6 человек: по трое – делегаты от Кабмина и от международных организаций; коллегиальное руководство заменяется на единоличного главу, который сможет сам назначать себе 3 заместителей; для эффективного контроля за работой органа создается Управление внутреннего контроля; по новым правилам и с новыми полномочиями перезагружается Общественный совет; вводится раз в 2 года независимый аудит.

20 октября правительство приняло ряд кадровых решений. В частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Какие функции у НАПК?Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка е-деклараций, проверка конфликта интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.