Богдан і його заступники відтепер зобов'язані подавати електронні декларації

Зміни до закону "Про запобігання корупції" набрали чинності. Вони розширили коло суб’єктів декларування. Зокрема, відтепер керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники повинні подавати декларації.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Важливо: Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики

Які зміни внесли до закону про запобігання корупції?

Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать;

– керівник Офісу Президента України;

– перший заступник та заступник керівника Офісу Президента України;

– помічники суддів;

– особи, які займають посади патронатної служби, визначені законом України "Про державну службу".

Крім того, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково вважаються його діти до досягнення ними повноліття, незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

У НАЗК також наголосили, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 закону "Про запобігання корупції") набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Відзначимо, що 11 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перезавантаження НАЗК.

Так, вирішується низка проблем в роботі органу, пов’язаних із:

зовнішніми впливами на керівництво, обране за політичними квотами, а не за рівнем професійності та кваліфікованості; повільним, неефективним, загрузлим у внутрішніх конфліктах керівництвом, де ніхто ні за що не відповідає; відсутністю чіткого розподілу зон відповідальності, неефективним управлінням та його наслідками; відсутністю ефективного контролю за роботою органу.

Зокрема, відповідно до законопроєкту:

нинішнє керівництво НАЗК звільняється; для обрання нового переформатовується конкурсна комісія, яка тепер включатиме 6 осіб: по троє – делегати від Кабміну і від міжнародних організацій; колегіальне керівництво замінюєтсья на одноосібного Голову, який зможе сам призначати собі 3 заступників; для ефективного контролю за роботою органу створюється Управління внутрішнього контролю; за новими правилами і з новими повноваженнями перезавантажується Громадька рада; і запроваджується раз на 2 роки незалежний аудит.

20 жовтня уряд ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючою обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.