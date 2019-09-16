Богдан о переезде Офиса Президента: Этого не будет

Сейчас команда Владимира Зеленского отказалась от идеи переносить Офис Президента с Банковой. Там считают, что оппоненты будут негативно освещать переезд из-за его большой стоимости.

Однако в окружении главы государства есть схема, как найти деньги, не забирая их из государственного бюджета, об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "ВВС-Украина"

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Именно эту схему команда президента намерена реализовывать. По словам главы Офиса Президента, ее цель – вернуть государству то, что было коррупционным путем выведено из-под государственного контроля.

И за эти средства мы планировали переезд. Пока что мы не смогли этого сделать, потому что есть очень много вопросов в сфере безопасности и связи. И с этой точки зрения любой переезд, в Украинский дом или в другие места, которые мы рассматривали, он связан с большой частью работы,

– сказал Богдан.

Глава ОПУ также добавил, что нельзя переезжать во временный дом, потому что "такое здание надо строить с самого начала под эту функцию". К тому же Богдан не считает, что обещание команды Зеленского покинуть Банковую было популистским.

"Вот почему я тогда сказал популярную фразу, что мы не общаемся с журналистами напрямую. Потому что журналисты свои мысли или мнения общества выдают или трансформируют через свое представление жизни и мира, транслируют это в обществе несколько искажено", – объяснил руководитель все ОПУ.

Что изменило название?

Богдан также отметил, что переименование Администрации в Офис Президента – это "правильная европейская традиция".

Администрация – это совковое название, которое предусматривает центр управления. А в развитых европейских странах есть Офис президента,

– отметил он.

В то же время Богдан добавил, что кадры в администрации "за десять лет или даже за 27 лет сильно не поменялись".

О том, что вариантов переезда с Банковой нет, Андрей Богдан говорил и раньше. По его словам, все усложняет вопрос ремонта, секретности и безопасности. Однако СМИ посчитали, что переезд Офиса Президента в Украинский дом может стоить около 300 миллионов гривен или 11,46 миллиона долларов.

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Почему Офис Президента хотели перенести с Банковой?

О желании перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве в другое место Владимир Зеленский заявил еще до второго тура президентских выборов. Тогда он пояснял, что не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Кроме того, политик призвал членов своей команды искать открытый офис для работы.



Однако в Государственной службе охраны идею переезда с Банковой называли не самым лучшим вариантом, поскольку "в правительственном квартале все же президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте".