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      Богдан про переїзд Офісу Президента: Цього не буде

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      Офіс Президента не переїжджатиме з Банкової
      Офіс Президента не переїжджатиме з Банкової / Getty Images

      Наразі команда Володимира Зеленського відмовилась від ідеї переносити Офіс Президента з Банкової. Там вважають, що опоненти негативно висвітлюватимуть переїзд через його велику вартість.

      Однак в оточенні глави держави мають схему, як знайти гроші, не забираючи їх із державного бюджету, про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтер'ю "ВВС-Україна"

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      Саме цю схему команда президента має намір реалізовувати. За словами очільника Офісу Президента, її мета – повернути державі те, що було корупційним шляхом виведено з–під державного контролю.

      І цим коштом ми планували переїзд. Поки що ми не змогли цього зробити, тому що є дуже багато питань у сфері безпеки та зв'язку. І з цієї точки зору будь–який переїзд, в Український дім чи в інші місця, які ми розглядали, він пов'язаний з великою частиною роботи,
      – сказав Богдан. 

      Очільник ОПУ також додав, що не можна переїжджати у тимчасовий будинок, тому що "таку будівлю треба будувати з самого початку під цю функцію". До того ж Богдан не вважає, що обіцянка команди Зеленського покинути Банкову була популістською.

      "От чому я тоді сказав популярну фразу, що ми не спілкуємося з журналістами напряму. Бо журналісти свої думки або думки суспільства видають або трансформують через своє уявлення життя і світу, транслюють це в суспільство дещо викривлено", – пояснив усе керівник ОПУ.

      Що змінила назва?

      Богдан також зазначив, що перейменування Адміністрації в Офіс Президента – це "правильна європейська традиція".

      Адміністрація – це совкова назва, яка передбачає центр управління. А в розвинених європейських країнах є Офіс президента,
      – зазначив він.

      Водночас Богдан додав, що кадри у адміністрації "за десять років або навіть за 27 років кадри сильно не помінялися".

      Про те, що варіантів переїзду з Банкової немає, Андрій Богдан говорив і раніше. За його словами, усе ускладнюють питання ремонту, секретності та безпеки. Натомість ЗМІ порахували, що переїзд Офісу Президента в Український дім може коштувати близько 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.

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      Чому Офіс Президента хотіли перенести з Банкової?Про бажання перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.

      Однак у Державній службі охорони ідею переїзду з Банкової називали не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Богдан Офіс Президента Переїзд Адміністрації Президента
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