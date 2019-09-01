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      Богдан: варіантів переїзду з Банкової немає

      2031 Читать новость на русском
      Офіс Президента таки не переїжджатиме з Банкової
      Офіс Президента таки не переїжджатиме з Банкової / Getty Images

      Переїзд Офісу Президента з Банкової наразі неможливий – таких варіантів немає. Все ускладнюють питання ремонту, секретності та безпеки.

      Можливості переїзду наразі знайти не можуть, про це розповів голова Офісу Президента Андрій Богдан телеканалу "1+1".

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      Ідею із переїздом в Український дім та створенням музею у теперішній будівлі ОПУ (перенесення туди філії Національного художнього музею)  втілювати також наразі "немає змісту". Хоча, за словами Богдана, була абсолютно логічна інструкція.

      Але дійсно час проведення там (в Українському домі – 24 канал) ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв’язку, безпеки – це настільки все складно, що немає змісту це робити як тимчасовий,
      – пояснив він.

      Натомість перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір висловив думку, що переїзд до Українського дому, раніше запланований президентом, не на часі.

      "Не на часі – але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, щоб усі сказали – так, це супер-пропозиція, це недорого, красиво і там зручно", – сказав Шефір.

      Чому Офіс Президента хотіли перенести з Банкової?Про бажання перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.

      Однак у Державній службі охорони ідею переїзду з Банкової називали не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".

      ЗМІ порахували, що переїзд Офісу Президента в Український дім може коштувати близько 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.

      На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала саме Український дім.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Переїзд Адміністрації Президента Андрій Богдан Офіс Президента
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