Богдан: варіантів переїзду з Банкової немає

Переїзд Офісу Президента з Банкової наразі неможливий – таких варіантів немає. Все ускладнюють питання ремонту, секретності та безпеки.

Можливості переїзду наразі знайти не можуть, про це розповів голова Офісу Президента Андрій Богдан телеканалу "1+1".

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Ідею із переїздом в Український дім та створенням музею у теперішній будівлі ОПУ (перенесення туди філії Національного художнього музею) втілювати також наразі "немає змісту". Хоча, за словами Богдана, була абсолютно логічна інструкція.

Але дійсно час проведення там (в Українському домі – 24 канал) ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв’язку, безпеки – це настільки все складно, що немає змісту це робити як тимчасовий,

– пояснив він.

Натомість перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір висловив думку, що переїзд до Українського дому, раніше запланований президентом, не на часі.

"Не на часі – але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, щоб усі сказали – так, це супер-пропозиція, це недорого, красиво і там зручно", – сказав Шефір.

Чому Офіс Президента хотіли перенести з Банкової ?Про бажання перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.



Однак у Державній службі охорони ідею переїзду з Банкової називали не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".

ЗМІ порахували, що переїзд Офісу Президента в Український дім може коштувати близько 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.

На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала саме Український дім.