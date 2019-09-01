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      Богдан: вариантов переезда с Банковой нет

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      Офис Президента все же не будет переезжать с Банковой
      Офис Президента все же не будет переезжать с Банковой / Getty Images

      Переезд офиса Президента с Банковой пока невозможен – таких вариантов нет. Все усложняют вопросы ремонта, секретности и безопасности.

      Возможности переезда пока найти не могут, об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Богдан телеканалу "1+1".

      Заявление президента: Он не имел права, – Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе

      Идею с переездом в Украинский дом и созданием музея в нынешнем здании ОПУ (перенос туда филиала Национального художественного музея) также воплощать пока "нет смысла". Хотя, по словам Богдана, была абсолютно логичная инструкция.

      Но действительно время проведения там (в Украинском доме – 24 канал) ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временный,
      – пояснил он.

      Зато первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир высказал мнение, что переезд в Украинский дом, ранее запланированный президентом, не актуален.

      "Не актуально – но это лично мое мнение. И нет таких предложений, чтобы все сказали – да, это супер-предложение, это недорого, красиво и там удобно", – сказал Шефир.

      Почему Офис Президента хотели перенести с Банковой?

      О желании перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве в другое место Владимир Зеленский заявил еще до второго тура президентских выборов. Тогда он пояснял, что не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Кроме того, политик призвал членов своей команды искать открытый офис для работы.

      Однако в Государственной службе охраны идею переезда с Банковой называли не самым лучшим вариантом, поскольку "в правительственном квартале все же президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте".

      СМИ посчитали, что переезд Офиса Президента в Украинский дом может стоить около 300 миллионов гривен или 11,46 миллиона долларов.

      В начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что в ближайшее время они все же переедут. Как один из вариантов нового офиса гаранта она назвала именно Украинский дом.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Богдан Переезд Администрации Президента Офіс Президента
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