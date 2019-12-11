Богдан спел на брифинге Зеленского в Париже: смешное видео

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассмешил присутствующих на брифинге Владимира Зеленского после нормандского саммита в Париже. Чиновник начал напевать "холодно", а идя к выходу затянул "дякуємо".

Богдан на пресс-конференции Зеленского стоял позади него. Пока президент почти пол часа отвечал на вопросы журналистов, глава ОПУ, очевидно, замерз.

Важно: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и последствиях

Это видно на видео с брифинга главы государства. Так, в конце общения Зеленского с прессой Богдан попытался перебить журналистов и начал напевать слова, похожие на песню "Холодно" Святослава Вакарчука.

Спасибо-спасибо, холооодноооо,

– спел Богдан.

Президент никак не отреагировал на пение главы ОПУ, а вот заместитель Богдана Кирилл Тимошенко и пресс-секретарь президента Юлия Мендель начали смеяться.

Журналисты даже после этих намеков главы ОПУ продолжили задавать вопросы президенту. Когда брифинг все же закончился, Богдан шел к выходу и пел "Дякуууємооооо".

Богдан спел на брифинге Зеленского после нормандского саммита: видео

Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.



Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".



О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канал