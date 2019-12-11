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      Богдан спел на брифинге Зеленского в Париже: смешное видео

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      Богдан замерз и начал петь на брифинге Зеленского в Париже / Скриншот

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассмешил присутствующих на брифинге Владимира Зеленского после нормандского саммита в Париже. Чиновник начал напевать "холодно", а идя к выходу затянул "дякуємо".

      Богдан на пресс-конференции Зеленского стоял позади него. Пока президент почти пол часа отвечал на вопросы журналистов, глава ОПУ, очевидно, замерз.

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      Это видно на видео с брифинга главы государства. Так, в конце общения Зеленского с прессой Богдан попытался перебить журналистов и начал напевать слова, похожие на песню "Холодно" Святослава Вакарчука.

      Спасибо-спасибо, холооодноооо,
      – спел Богдан.

      Президент никак не отреагировал на пение главы ОПУ, а вот заместитель Богдана Кирилл Тимошенко и пресс-секретарь президента Юлия Мендель начали смеяться.

      Журналисты даже после этих намеков главы ОПУ продолжили задавать вопросы президенту. Когда брифинг все же закончился, Богдан шел к выходу и пел "Дякуууємооооо".

      Богдан спел на брифинге Зеленского после нормандского саммита: видео

       

      Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

      Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

      Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Курьезные новости Владимир Зеленский Офіс Президента Андрей Богдан Новости Украины Новости политики
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