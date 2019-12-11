Богдан заспівав на брифінгу Зеленського у Парижі: кумедне відео

Голова Офісу Президента Андрій Богдан розсмішив присутніх на брифінгу Володимира Зеленського після нормандського саміту в Парижі. Чиновник почав наспівувати "холодно", а йдучи до виходу затягнув "дякуємо".

Богдан на пресконференції Зеленського стояв позаду нього. Допоки президент майже пів години відповідав на питання журналістів, голова ОПУ, очевидно, замерз.

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Це видно на відео з брифінгу глави держави. Так, наприкінці спілкування Зеленського з пресою Богдан спробував перебити журналістів і почав наспівувати слова, схожі на пісню "Холодно" Святослава Вакарчука.

Дякуємо-дякуємо, холооодноооо,

– проспівав Богдан.

Президент ніяк не відрегував на співи голови ОПУ, а от заступник Богдана Кирило Тимошенко і речниця президента Юлія Мендель почали сміятись.

Журналісти навіть після цих натяків голови ОПУ продовжили ставити запитання президенту. Коли брифінг все ж закінчився, Богдан ішов до виходу і співав "Дякуууємооооо".

Богдан заспівав на брифінгу Зеленсього після нормандського саміту: відео

Що відомо про нормандський саміт 2019 року?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.



Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".



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