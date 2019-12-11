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      Богдан заспівав на брифінгу Зеленського у Парижі: кумедне відео

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      Богдан замерз і почав співати на брифінгу Зеленського у Парижі / Скріншот

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан розсмішив присутніх на брифінгу Володимира Зеленського після нормандського саміту в Парижі. Чиновник почав наспівувати "холодно", а йдучи до виходу затягнув "дякуємо".

      Богдан на пресконференції Зеленського стояв позаду нього. Допоки президент майже пів години відповідав на питання журналістів, голова ОПУ, очевидно, замерз.

      Важливо: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      Це видно на відео з брифінгу глави держави. Так, наприкінці спілкування Зеленського з пресою Богдан спробував перебити журналістів і почав наспівувати слова, схожі на пісню "Холодно" Святослава Вакарчука.

      Дякуємо-дякуємо, холооодноооо,
      – проспівав Богдан.

      Президент ніяк не відрегував на співи голови ОПУ, а от заступник Богдана Кирило Тимошенко і речниця президента Юлія Мендель почали сміятись.

      Журналісти навіть після цих натяків голови ОПУ продовжили ставити запитання президенту. Коли брифінг все ж закінчився, Богдан ішов до виходу і співав "Дякуууємооооо".

      Богдан заспівав на брифінгу Зеленсього після нормандського саміту: відео

       

      Що відомо про нормандський саміт 2019 року?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

      Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

      Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

      Про що домовилась нормандська четвірка на саміті у Парижі
      Про що домовилась нормандська четвірка / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента Володимир Зеленський Курйозні новини Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат
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