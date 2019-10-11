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      Богдана незаконно исключили из списка БПП в 2016 году: решение суда

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      Андрей Богдан и Владимир Зеленский
      Андрей Богдан и Владимир Зеленский / РИА Новости

      Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии от 2016 года. Согласно с ним нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии Блок Петра Порошенко.

      Также суд признал противоправным бездействие комиссии по непризнанию Богдана избранным народным депутатом. Об этом говорится в решении судьи Владимира Келеберды от 7 октября 2019 года.

      Читайте также: Богдан давил на Конституционный суд в пользу Януковича, – СМИ

      В то же время суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Богдана нардепом, поскольку фракция БПП прекратила свое существование в связи с внеочередными выборами 2019 года.

      Что известно о скандале с регистрацией Богдана депутатом БПП?Осенью 2014 года Андрей Богдан баллотировался в Верховную Раду в списке "Блока Петра Порошенко" под номером 74. Интересно, что 74 место в списке оказалось проходным, поэтому Богдан должен был бы быть депутатом.

      В феврале 2016 года парламент принял закон, который разрешил партиям исключать из своего списка кандидатов до момента их признания избранными народными депутатами. После этого в марте 2016 года съезд БПП исключил Богдана из своего списка. На этом основании ЦИК приняла соответствующее постановление. В то же время в декабре 2017 года Конституционный суд признал вышеуказанный закон неконституционным, после чего он автоматически потерял силу.

      В связи с этим Богдан дважды обращался в Центризбирком с просьбой зарегистрировать его нардепом, однако комиссия констатировала отсутствие механизма восстановления его в избирательном списке БПП. Поэтому Богдан обратился в суд, который с марта 2018 года рассматривал этот иск.

      Недавно журналисты выяснили, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом. Изменение политики правительства после возвращения делегации из России, собственно, привело к Революции Достоинства.

      Андрей Богдан работал в правительстве на протяжении всей Революции Достоинства, уволили его лишь 5 марта 2014 года – уже при премьере Яценюке. Подробно биографию действующего главы Офиса Президента читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы в ВР-2014 Судьи Блок Петра Порошенко Андрей Богдан
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