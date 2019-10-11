Богдана незаконно виключили зі списку БПП у 2016 році: рішення суду

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Центральної виборчої комісії від 2016 року. Згідно з ним нинішнього главу Офісу президента Андрія Богдана виключили з виборчого списку партії Блок Петра Порошенка.

Також суд визнав протиправною бездіяльність комісії щодо невизнання Богдана обраним народним депутатом. Про це йдеться в рішенні судді Володимира Келеберди від 7 жовтня 2019 року.

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У той же час суд відмовився зобов'язати ЦВК зареєструвати Богдана нардепом, оскільки фракція БПП припинила своє існування у зв'язку з позачерговими виборами 2019 року.

Що відомо про скандал із реєстрацією Богдана депутатом БПП? Восени 2014 року Андрій Богдан балотувався до Верховної Ради у списку "Блоку Петра Порошенка" під номером 74. Цікаво, що 74 місце в списку виявилося прохідним, відтак Богдан мав би бути депутатом.



У лютому 2016 року парламент прийняв закон, що дозволив партіям виключати зі свого списку кандидатів до моменту їх визнання обраними народними депутатами. Після цього в березні 2016 року з'їзд БПП виключив Богдана зі свого списку. На цій підставі ЦВК прийняла відповідну постанову. Водночас у грудні 2017 року Конституційний суд визнав вищевказаний закон неконституційним, після чого він автоматично втратив силу.



У зв'язку з цим Богдан двічі звертався до Центрвиборчкому із проханням зареєструвати його нардепом, однак комісія констатувала відсутність механізму відновлення його у виборчому списку БПП. Тому Богдан звернувся до суду, який з березня 2018 року розглядав цей позов.

Нещодавно журналісти з’ясували, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом. Зміна політики уряду після повернення делегації з Росії, власне, призвела до Революції Гідності.

Андрій Богдан працював в уряді протягом усієї Революції Гідності, звільнили його лише 5 березня 2014 року – вже за прем'єра Яценюка. Детально біографію чинного голови Офісу Президента читайте у матеріалі 24 каналу.