Информацию о том, что Боголюбов сбежал из Украины, ранее распространяли в СМИ. Сейчас это подтвердили в ГБР.

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Боголюбову сообщили о подозрении

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "ПриватБанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Кроме того, начальника одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" уже задержали правоохранители.

В рамках следствия удалось установить, что Боголюбов сбежал из Украины 24 июня 2024 года. Олигарх пересекал границу со своим близким родственником поездом "Киев – Хелм". Однако в базе данных Украины нет данных о том, что Боголюбов законно пересекал границу. Зато удалось выяснить, что соратник Коломойского выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и никуда не выезжал.

Также следствию удалось подтвердить, что пограничник сам передал подчиненной документы пассажиров, и заверил, что проверял купе, где были Боголюбов и его родственник.

На границе с Польшей Боголюбов предъявил уже свой действующий паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Сейчас олигарху и пограничнику сообщено о подозрениях в незаконной переправке лиц через государственную границу, а Боголюбову – еще и в незаконном завладении паспортом.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Задержанного пограничника уже отправили под стражу с альтернативой внесения залога в 25 миллионов гривен.