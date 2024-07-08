Впрочем, пока изменений относительно правил пересечения границы и категорий, кому разрешено ее пересекать, не произошло. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Смотрите также В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили свои данные

Какие изменения произойдут в правилах пересечения границы

В ГПСУ рассказали, что по закону о мобилизации военнообязанные украинцы имеют время до 16 июля, чтобы стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

В связи с этим с 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет обязательным. Новые правила будут касаться мужчин от 18 до 60 лет.

Демченко рассказал, что сейчас в ГПСУ не наблюдают увеличения пересечений границы на выезде из Украины мужчинами.

Только при наличии условий, которые позволяют пересечь границу, мужчины и следуют за пределы Украины. А собственно с 00:00 17 июля, мы дополнительно начнем проверять наличие военно-учетного документа у всех мужчин, которые пересекают границу в возрасте от 18 до 60,

– отметил Демченко.

Он добавил, что в случае, если человек подпадает под условия пропуска в связи с отсрочкой или непригодностью к военной службе, то эта информация должна быть указана в военно-учетном документе.

Обратите внимание! Это может быть как в бумажном варианте, так и в электронном в приложении Резерв+.

"Если у пограничников будут возникать сомнения относительно записей, или действительности документа, то информация будет дополнительно проверяться через систему "Оберег", – отметил спикер.