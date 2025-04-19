Уже известно расписание праздничных богослужений и освящения пасок в Киеве, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и других городах, передает 24 Канал.

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В Ватикане начались торжества

В 20:00 в Ватикане началась Пасхальная вигилия.

Справка: Вигилия – это ночное или вечернее бдение, молитва или бдение перед важным событием или праздником, обычно религиозным. Чаще всего этот термин используют в христианстве, когда имеют в виду особую службу или молитвы накануне большого праздника, например, Рождества или Пасхи. Простыми словами: вигилия – это вечер перед праздником, когда люди молятся, не спят или просто готовятся духовно к важному событию.

Посмотреть вигилию из Ватикана можно на YouTube-канале EWTN.

Пасхальная вигилийная Святая Месса: смотрите видео

Позже этот канал покажет Святую мессу. Она начнется 20 апреля в 11:30.

Святая Месса на Пасху и благословение "Urbi et Orbi": смотрите видео

Urbi et Orbi (с латыни – "Городу и миру") – это особое папское благословение, которое Папа Римский произносит с балкона Собора святого Петра в Риме, обращаясь ко всему миру.