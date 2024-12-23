Где и когда смотреть богослужения на Сочельник и Рождество 2024

В этом году во второй раз после перехода на новоюлианский календарь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Уже традиционно праздничные богослужения будут транслировать онлайн.

24 Канал собрал информацию, на каких ресурсах можно будет посмотреть службы ПЦУ, УКГЦ, а также римско-католической церкви в Украине 24 и 25 декабря.

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Где смотреть богослужения ПЦУ на Сочельник и Рождество

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет богослужения в Киеве.

Во вторник, 24 декабря, украинцы будут отмечать Сочельник. Всенощное бдение в навечерие Рождества в Михайловском златоверхом соборе начнется в 17:00.

А начало Праздничной Божественной литургии в день Рождества, 25 декабря, будет в 9:00.

Богослужение можно будет посмотреть на:

Где смотреть рождественские богослужения УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав проведет богослужения 24 декабря и 25 декабря в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Великое повечерие с литией начнется в 17:00 24 декабря, а Рождественская утреня и архиерейская Божественная литургия 25 декабря – в 7:30.

Посмотреть их можно будет на Живом телевидении, а 24 декабря – также на Суспильное Культура.

Служба УГКЦ 24 декабря: смотрите видео

Служба УГКЦ 25 декабря: смотрите видео

Где смотреть праздничные мессы РКЦУ 24 и 25 декабря

Ночная Рождественская месса римско-католической церкви в Украине 24 декабря в храме Святого Александра в Киеве начнется в 19:00, а Рождественская святая месса 25 декабря – в 10:00.

Транслировать их будут на каналах EWTN и Суспильное Культура.

Ночная Рождественская месса РКЦУ: смотрите видео

Рождественская праздничная месса РКЦУ: смотрите видео