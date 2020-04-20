Богослужение в Святогорской лавре: в полиции объяснили свои действия на Пасху
Полиция Донецкой области проводила мощную работу, чтобы проинформировать и объяснить все карантинные ограничения на Пасху гражданам. Кроме того, разговор был и с представителями духовенства.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала пресс-секретарь главного управления полиции в Донецкой области Александра Гаврилко.
Интересно Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство
Она сообщила, что всем представителям различных конфессий были направлены письма, в которых предупреждали и разъясняли, как нужно соблюдать карантин. Также встречались с ними лично. Все священнослужители были предупреждены о том, что нужно соблюдать карантин.
Я хочу сказать, что полиция максимум нарядов привлекла для обеспечения охраны порядка. Кроме того, на месте находилось и руководство Славянского отдела полиции, и руководство местной власти,
– сообщила Александра Гаврилко.
"Мы понимали, что люди будут приходить, были граждане, которые не прислушались к нашим предупреждениям и все же пришли", – добавила Гаврилко.
Пресс-секретарь отметила, что полиция обеспечивала охрану прилегающих территорий. Внутри лавры полицейских не было. Для того там были священнослужители, которые также должны были контролировать все, что происходит. Значительная часть людей из скопления – это те, кто проживают в лавре.
Что известно о нарушении карантина в Святогорске?
Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались с начала суток 19 апреля на богослужение на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Их было примерно 300 человек, лишь немногие из них имели маску, а о социальной дистанции речь не шла. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.
Пасха в условиях карантина: главное
- В Украине запретили массовые религиозные мероприятия, совместные посвящения ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории. Это сделали для того, чтобы не допускать скопления людей.
- Мирянам позволили окропить блюда самостоятельно дома. Это делают в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах онлайн.
- Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – общим количеством не более 10 человек.
- В внебогослужебное время священники не могут отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.
Читайте также
-
Президент Бразилии не верит в коронавирус: он вышел на митинг против карантинасегодня , 15:26
-
Тысячи людей, соблюдая дистанцию, вышли на митинг в Израиле: фото, видеосегодня , 19:34
-
Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падениесегодня , 21:37
-
Секреты мозга: как эффективно запоминать важноесегодня , 16:00
-
Как прокачать свой английский на карантинесегодня , 19:00
-
Массовая драка на Пасху: на Донетчине подрались около 100 человексегодня , 16:48