Богослужіння у Святогірській лаврі: у поліції пояснили свої дії на Великдень

Поліція Донецької області проводила потужну роботу, аби проінформувати та пояснити усі карантинні обмеження на Великдень громадянам. Окрім цього, розмова була і з представниками духовенства.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла речниця головного управління поліції в Донецькій області Олександра Гаврилко.

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Вона повідомила, що всім представникам різних конфесій були направлені листи, в яких попереджали та роз'яснювали, як потрібно дотримуватися карантину. Також зустрічалися з ними особисто. Всі священнослужителі були попереджені про те, що потрібно дотримуватися карантинних обмежень.

Я хочу сказати, що поліція максимум нарядів застосувала для забезпечення охорони порядку. Крім того, на місці знаходилося й керівництво Слов'янського відділу поліції, й керівництво місцевої влади,

– повідомила Олександра Гаврилко.

"Ми розуміли, що люди будуть приходити, Були громадяни, які не дослухалися до наших попереджень і все ж таки прийшли", – додала Гаврилко.

Речниця зазначила, що поліція забезпечувала охорону прилеглих територій. Всередині лаври поліцейських не було. Для того там були священнослужителі, які також повинні контролювати все, що відбувається. Значна частина людей зі скупчення – це ті, хто проживають у лаврі.

Що відомо про порушення карантину у Святогірську?Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Їх були приблизно 300 людей, лише дехто з них мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

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