Богослужіння у Святогірській лаврі: у поліції пояснили свої дії на Великдень
Поліція Донецької області проводила потужну роботу, аби проінформувати та пояснити усі карантинні обмеження на Великдень громадянам. Окрім цього, розмова була і з представниками духовенства.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла речниця головного управління поліції в Донецькій області Олександра Гаврилко.
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Вона повідомила, що всім представникам різних конфесій були направлені листи, в яких попереджали та роз'яснювали, як потрібно дотримуватися карантину. Також зустрічалися з ними особисто. Всі священнослужителі були попереджені про те, що потрібно дотримуватися карантинних обмежень.
Я хочу сказати, що поліція максимум нарядів застосувала для забезпечення охорони порядку. Крім того, на місці знаходилося й керівництво Слов'янського відділу поліції, й керівництво місцевої влади,
– повідомила Олександра Гаврилко.
"Ми розуміли, що люди будуть приходити, Були громадяни, які не дослухалися до наших попереджень і все ж таки прийшли", – додала Гаврилко.
Речниця зазначила, що поліція забезпечувала охорону прилеглих територій. Всередині лаври поліцейських не було. Для того там були священнослужителі, які також повинні контролювати все, що відбувається. Значна частина людей зі скупчення – це ті, хто проживають у лаврі.
Що відомо про порушення карантину у Святогірську?Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Їх були приблизно 300 людей, лише дехто з них мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.
Великдень в умовах карантину: головне
- В Україні заборонили масові релігійні заходи, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території. Це зробили для того, щоб не допускати скупчення людей.
- Мирянам дозволили окропити страви самостійно вдома. Це роблять у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах онлайн.
- Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
- У позабогослужбовий час священники не можуть відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.
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