В частности, такое решение было принято и в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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Богослужений на Донбассе в Пасхальную ночь не будет

По словам Кириленко, всенощных пасхальных богослужений не будет, ведь ситуация с безопасностью в области не позволяет их проведение. Поскольку русский враг скопления людей рассматривает как мишень.

Кириленко подчеркнул, что понимает желание каждого прийти в этот день в храмы. сделать это можно будет или до 19:00 или с 05:00 утра.

Лишь на один день, 24 апреля, на который выпадает праздник Христова Воскресения, комендантский час сокращен. Она будет действовать с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля,

– сообщил Кириленко.

Он обратился к священникам и верующим с призывом придерживаться комендантского часа.

Украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей на Пасху

Спасатели ГСЧС призвали украинцев избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские кафиры могут совершать провокации. Людей также призвали соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

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