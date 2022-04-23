Зокрема, таке рішення прийняли й на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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Богослужінь на Донеччині у Великодню ніч не буде

За словами Кириленка, всенощних великодніх богослужінь не буде, адже безпекова ситуація в області не дозволяє їх проведення. Оскільки російський ворог скупчення людей розглядає як мішень.

Кириленко підкреслив, що розуміє бажання кожного прийти у цей день до храмів – зробити це можна буде або до 19:00 або з 05:00 ранку.

Лише на один день, 24 квітня, на який припадає свято Христового Воскресіння, комендантська година скорочена. Вона діятиме з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня,

– повідомив Кириленко.

Він звернувся до священиків і вірян із закликом дотримуватися комендантської години.

Українцям порадили уникати великих скупчень людей на Великдень

Рятувальники ДСНС закликали українців уникати великих скупчень людей на Великдень. Адже російські окупанти можуть вчиняти провокації. Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.

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