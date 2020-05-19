Защитные маски для Богуцкой: забавные альтернативы

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в вязаной маске, что никак не защищает от вируса. 24 канал решил сделать коллажи, какие еще маски могла бы надеть нардеп.

Богуцкая пришла на заседание Рады во вторник в розовой вязаной маске. Таким образом она выразила свой демарш и несогласие с масочным режимом, который ввело правительство на время карантина. Об этом сама депутат написала в своем фейсбуке.

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Стоит отметить, что фото с маской на лице сама Богуцкая выложила у себя на странице. Однако когда ей в комментариях начали писать немало критики за такой шаг, фотографию она убрала. Однако написала, что это был "элемент масочного демарша", "намек на масочный идиотизм", "протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина".

Скандалы с Богуцкой и коронавирусом

Случай с такой маской – не первый с Богуцкой. 30 марта во время заседания Верховной Рады она отказалась надевать маску и защитные перчатки. К таким средствам защиты нардепы прибегли после того, как оказалось что у нескольких депутатов был коронавирус. Богуцкая заявляла, что у нее аллергия на перчатки.

До этого депутат назвала коронавирус крупнейшей аферой человечества и "коронабесием". Правда, было это еще в феврале, до объявления карантина в Украине.

Следует отметить, что Елизавета Богуцкая – медик по образованию. Она училась в Крымском медицинском институте и получила диплом врача-педиатра.

Почему стоит носить защитные маски

Специалисты из университета Гонконга провели исследование на хомяках, которое демонстрирует, что использование масок уменьшает распространение вируса. Команда исследователей разместила искусственно зараженных хомяков рядом со здоровыми грызунами того же вида, разместив клетки так, чтобы поток воздуха проходил от зараженных животных к здоровым.

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Между клетками ученые закрепляли хирургические маски. Во время эксперимента исследователи обнаружили, что бесконтактная передача вируса с использованием масок может замедлиться на более чем 60%. В течение недели две трети хомяков, которые не были защищены средствами защиты, – заразились.



Как пользоваться маской при пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

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Другие маски для Богуцкой

24 канал советует Елизавете Богуцкой на этом не останавливаться и сделал коллажи, какие еще маски могла бы надеть нардеп.



БДСМ-маска для Богуцкой / карикатура 24 канала

Среди вариантов – маска с заклеенным клейкой лентой ртом. И стоит отметить, что Богуцкая, которая решит воспользоваться нашим советом, станет не первой среди народных избранников, кто прибегнул к этому. До этого себе заклеивал рот депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.



Скотч-маска для Богуцкой / карикатура 24 канала



Маска из "Безумного Макса" для Богуцкой / карикатура 24 канала



Стринги-маска для Богуцкой / карикатура 24 канала



Маска космонавта для Богуцкой / карикатура 24 канала



Кракен-маска для Богуцкой / карикатура 24 канала