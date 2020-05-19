Захисні маски для Богуцької: кумедні альтернативи

Народна депутатка України від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Ради в в'язаній масці, що аж ніяк не захищає від вірусу. 24 канал вирішив зробити колажі, які ще маски могла б одягнути нардепка.

Богуцька прийшла на засідання Ради у вівторок в рожевій в'язаній масці. В такий спосіб вона висловила свій демарш та незгоду з масковим режимом, який запровадив уряд на час карантину. Про це сама депутатка написала у своєму фейсбуці.

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Варто відзначити, що фото з масою на обличчі сама Богуцька виклала в себе на сторінці. Однак коли їй в коментарях почали писати чимало критики за такий крок, фотографію вона прибрала. Натомість написала, що це був "елемент масочного демаршу", "натяк на масковий ідіотизм", "протест, спрямований проти ненормального карантину і ще більш ненормальних рішень кабміну".

Скандали з Богуцькою та коронавірусом

Випадок з такою маскою – не перший з Богуцькою. 30 березня під час засідання Верховної Ради вона відмовилася одягати маску та захисні рукавички. До таких засобів захисту нардепи вдалися після того, як виявилося що в декількох депутатів був коронавірус. Богуцька заявляла, що в неї алергія на рукавички.

До цього депутатка назвала коронавірус найбільшою аферою людства та "коронаро-біссям". Правда, було це ще в лютому до оголошення карантину в Україні.

Слід зазначити, що Єлизавета Богуцька – медик за освітою. Вона навчалась у Кримському медичному інституті та здобула диплом лікаря-педіатра.

Чому таки варто носити захисні маски

Фахівці з університету Гонконгу провели дослідження на хом'яках, яке демонструє, що використання масок зменшує поширення вірусу. Команда дослідників розмістила штучно заражених хом'яків поруч зі здоровими гризунами того ж виду, розмістивши клітки так, аби потік повітря курсував від інфікованих тварин до здорових.

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Між клітками вчені закріплювали хірургічні маски. Під час експерименту дослідники виявили, що безконтактна передача вірусу з використанням масок може сповільнитись на більш ніж 60%. Впродовж тижня дві третини хом'яків, які не були захищені засобами захисту, – заразилися.



Як користуватися маскою при пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Інші маски для Богуцької

24 канал радить Єлизаветі Богуцькій на цьому не зупинятися та зробив колажі, які ще маски могла б одягнути нардепка.



БДСМ-маска для Богуцької / карикатура 24 каналу

Серед варіантів – маска із заклеєним клейкою стрічкою ротом. Та варто відзначити, що Богуцька, яка вирішить скористатися нашою порадою, стане не першою серед народних обранців, хто до такого вдасться. До цього собі заклеював рот депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.



Скотч-маска для Богуцької / карикатура 24 каналу



Маска зі "Шаленого Макса" для Богуцької / карикатура 24 каналу



Стрінги-маска для Богуцької / карикатура 24 каналу



Маска космонавта для Богуцької / карикатура 24 каналу



Кракен-маска для Богуцької / карикатура 24 каналу