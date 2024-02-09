Руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал, какая сейчас ситуация в городе. Он подтвердил, что оккупанты действительно заходят на окраины города, однако ВСУ продолжают давать отпор, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Авдеевке

Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке очень непростая. Так, оккупанты пытаются реализовать свои планы по окружению города с южного и северного направлений. В то же время враг пытается штурмовать в лобовую и отрезать Авдеевский коксохим от города.

Руководитель Авдеевской МВА также добавил, что оккупанты очень мощно давят именно у коксохима. По его словам, россияне хотят отрезать старую часть города на линии с дачным массивом. Однако ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться вглубь.

Вместе с тем, Барабаш подтвердил, что оккупанты уже на окраинах города, но украинские защитники пытаются их выбить.

Силы врага в разы больше. Однако Авдеевка не пала, как пишут некоторые телеграм-каналы. Такого нет. Если так кто-то заявляет, то это, в первую очередь, неуважение к защитникам, которые защищают этот город. До того, чтобы "все пропало", еще очень далеко,

– подчеркнул Барабаш.

Он добавил, что сейчас в Авдеевке проживает 935 человек. Эвакуация осложняется тем, что люди боятся ехать, ведь враг постоянно обстреливает дорогу.

Где ведутся бои в Авдеевке

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявил, что все подсчеты о доле захваченной части города россиянами не являются корректными. Сейчас бои продолжаются на окраинах города. По словам Лиховия, говоря о доле Авдеевки, которую захватил враг, не стоит, ведь одно дело считать в административных границах, а другое – по конкретным позициям и оперативному построению.

"Ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой, противник активизирует штурмовые действия с северного и южного флангов",

– сказал Лиховий.

Он также добавил, что бои ведутся не только в частном секторе, но и в городской застройке. Лиховий отметил, что план врага является неизменным – россияне хотят окружить и захватить Авдеевку.