В то же время все подсчеты о доле захваченной части города россиянами не являются корректными. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

К теме Фактически городские бои: какие новые вызовы у Сил обороны в Авдеевке

Где ведутся бои в Авдеевке

Лиховий отметил, что говоря о доле Авдеевки, которую захватил враг, не стоит, ведь одно дело считать в административных границах, а другое дело по конкретным позициям и оперативному построению.

Ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой, противник активизирует штурмовые действия с северного и южного флангов,

– сказал спикер.

Он также подтвердил, что боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

"Замысел противника очевиден, он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером", – объяснил Лиховой.

Он также отметил, что враг направляет свой основной штурмовой натиск на Авдеевку с севера.

Какой замысел россиян относительно действий в Авдеевке

Лиховий отметил, что намерение противника очевидно: он хочет перерезать главную логистическую артиллерию и обеспечить так называемое оперативное окружение города. Однако этому активно противодействуют наши подразделения.

При этом логистическое снабжение Сил обороны Украины затруднено, но продолжает осуществляться. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, наносят противнику комплексное огневое поражение,

– сказал спикер.

Он также отметил, что враг продолжает нести значительные потери, но имеет большие резервы и постоянно вводит в действие новые подразделения.

В то же время с нашей стороны также происходят мероприятия по улучшению устойчивости обороны. Так, на Авдеевском направлении усиливают рубеж блокировки, устанавливают дополнительные огневые позиции, наблюдательные посты и тому подобное. Также привлекают свежие подразделения в Силы обороны.

Кто сейчас из россиян воюет в Авдеевке

Лиховий рассказал, что оккупанты на город бросают большие силы. По его словам, это целый "ассортимент различных видов российских войск".

"В частности, это различные мотострелковые бригады с 1 армейского корпуса, это бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая сейчас является полноценным соединением в российской армии", – сказал спикер.

Также, по его словам, это танковые полки 90 танковой дивизии вооруженных сил России, 2 бригады сил специального назначения российской армии, в частности, одна бранденбургская бригада и также одна мотострелковая бригада 41 российской армии.