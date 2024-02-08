Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что частично городские бои характеризуют тем, что российские спецназовцы проникают в город и пытаются фактически идти вперед. Далее подходит вражеская пехота.

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"Все это происходит во взаимодействии с российской авиацией. Активно используются FPV-дроны. Плюс они отрабатывают артиллерией. Не приходится говорить об оккупации. Определенный контроль российских войск появляется, но продолжаются боевые действия", – сказал военный эксперт.

Мусиенко добавил, что определенные тактики, которые применяли при обороне Бахмута, могут применять и при обороне Авдеевки. Все, чтобы уничтожать большое количество оккупантов.

Конечно, что они будут объединены, в частности с тем, что нужно будет, видимо, определенные здания уничтожать. Если будет известно, что там враг находится. Задача, которая стоит перед нашим контингентом, насколько мне известно, не меняется,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украинские войска должны наносить максимальные потери противнику и сдерживать его продвижение.

"Горячее" направление, которое усложняет оборону Авдеевки

На фронте добавился еще один "горячий" населенный пункт – это Марьинка. Там, как отметил военный эксперт, россияне имеют "частичные успехи".

"Это ответвление как на Курахово с одной стороны, так и с Победы на Юг в район Новомихайловки, где они пытаются "смыкать клешни" и проводят фланговые атаки. Там тоже довольно-таки горячо", – сказал Александр Мусиенко.

Сейчас это фактически направление удара врага. Там действуют украинские силы, которые могли бы привлечь для обороны Авдеевки. Поэтому это усложняет её оборону. Кроме того, захватчики пытаются её подвинуть в районе Угледара.

Авдеевку может ждать фактически судьба Бахмута касательно разрушений. Там остаются гражданские еще. Возможно, их придется принудительно эвакуировать для того, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украинские защитники держатся в Авдеевке изо всех сил и делают все, что могут.

Цель россиян

Оккупанты приблизились к дороге, которая ведет к Авдеевке. Поэтому, по словам военных, поездка в город превращается в спецоперацию. Каждая поездка таким путем – это чрезвычайно высокий риск.

"Враг может доставать или своими дронами, или другими видами боеприпасов и фактически простреливать, препятствовать нормальному передвижению. Основная цель противника сейчас понятна – их планы заключаются в том, чтобы вытеснить наш контингент из Авдеевки", – добавил военный эксперт.

Какова ситуация на Авдеевском направлении