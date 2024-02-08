По состоянию на четверг, 8 февраля, самыми горячими остаются Авдеевское и Купянское направления. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.

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Ситуация по направлениям

Всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых есть погибшие среди гражданских. Враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, обстрелял из РСЗО.

Волынское и Полесское направления. Ситуация – без существенных изменений, военная активность отсутствует.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие вдоль границы, активизировал диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.

Купянское направление. Отбито 3 атаки возле Синьковки и Ивановки, что в Харьковской области. Враг пытался прорвать оборону. В Вооруженных Силах рассказывали, что он нон-стопом атакует украинские позиции.

Неспроста ситуацию в районе Купянска в Харьковской области: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Украинские воины отбили 9 атак противника в районах таких населенных пунктов: Белогоровка и Терны.

Бахмутское направление. Отражено 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещеевки.

Авдеевское направление. Защитники отбили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также сдерживают попытки врага окружить город.

Оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Отбито 22 атаки неподалеку Красногоровки и других населенных пунктов.

Шахтерское направление. Враг не вел наступательных действий на этом участке фронта.

Запорожское направление. Отбито 2 атаки противника западнее Вербового и Работино.

Херсонское направление. Противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия, наши воины удерживают позиции.

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Потери оккупантов