По состоянию на четверг, 8 февраля, самыми горячими остаются Авдеевское и Купянское направления. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.
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Ситуация по направлениям
Всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых есть погибшие среди гражданских. Враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, обстрелял из РСЗО.
Неспроста ситуацию в районе Купянска в Харьковской области: смотрите на карте от DeepState
Оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
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Потери оккупантов
- Как констатируют в Генштабе, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- А вот подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах боеприпасов противника.
- Было уничтожено 910 оккупантов, вертолет и еще почти 100 единиц военной техники. В общем Силы обороны ликвидировали с начала вторжения 392 380 российских солдат.