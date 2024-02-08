Станом на четвер, 8 лютого, найгарячішими залишаються Авдіївський та Куп'янський напрямки. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.
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Ситуація по напрямках
Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення, внаслідок яких є загиблі серед цивільних. Ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, обстріляв з РСЗВ.
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Втрати окупантів
- Як констатують у Генштабі, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- А от підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.
- Було знищено 910 окупантів, гелікоптер та ще майже 100 одиниць військової техніки. Загалом Сили оборони ліквідували від початку вторгнення 392 380 російських солдатів.