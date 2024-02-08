Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 392 380 особового складу так званої "другої армії світу". Варто зазначити, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Росія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

особового складу – близько 392 380 (+910) осіб,

танків – 6 383 (+11),

бойових броньованих машин – 11 899 (+20),

артилерійських систем – 9411 (+24),

РСЗВ – 980 (+0),

засоби ППО – 666 (+1),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),

крилаті ракети – 1880 (+31),

кораблі /катери – 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27),

спеціальна техніка – 1505 (+8).



Втрати Росії станом на 8 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варто додати, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Окрім того, підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

ССО підірвали важливий об'єкт у Чорному морі

Оператори ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Українські захисники діяли у зоні потенційного ураження противника, але зуміли завдати втрат ворогу.

Так, у рамках спецоперації "Цитадель" розвідники ССО виявили одну з незаконно захоплених видобувних платформ. Ворог використовував її для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". На платформі встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдання ударів "Шахедами".

Окрім того, також було виявлено радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

ССО ретельно спланували операцію та група 73-го морського центру виконала надскладну операцію – успішно підійшла впритул до платформи, зачистила її та замінувала. Коли бійці ССО відійшли на безпечну відстань, то платформу підірвали.

У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Варто наголосити, що вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.