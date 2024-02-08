С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали 392 380 личного состава так называемой "второй армии мира". Стоит отметить, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

Россия с 24 февраля 2022 года уже потеряла:

личного состава – около 392 380 (+910) человек,

танков – 6 383 (+11),

боевых бронированных машин – 11 899 (+20),

артиллерийских систем – 9411 (+24),

РСЗО – 980 (+0),

средств ПВО – 666 (+1),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14),

крылатых ракет – 1880 (+31),

кораблей /катеров – 24 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27),

специальной техники – 1505 (+8).



Потери России по состоянию на 8 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Стоит добавить, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, подразделения ракетных войск также нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах боеприпасов противника.

ССО взорвали важный объект в Черном море

Операторы ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма. Украинские защитники действовали в зоне потенциального поражения противника, но сумели нанести потери врагу.

Так, в рамках спецоперации "Цитадель" разведчики ССО обнаружили одну из незаконно захваченных добывающих платформ. Враг использовал ее для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". На платформе установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов "Шахедами".

Кроме того, также было обнаружено радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

ССО тщательно спланировали операцию и группа 73-го морского центра выполнила сложнейшую операцию – успешно подошла вплотную к платформе, зачистила ее и заминировала. Когда бойцы ССО отошли на безопасное расстояние, то платформу взорвали.

В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Стоит отметить, что удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.