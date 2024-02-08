С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали 392 380 личного состава так называемой "второй армии мира". Стоит отметить, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь врага
Россия с 24 февраля 2022 года уже потеряла:
- личного состава – около 392 380 (+910) человек,
- танков – 6 383 (+11),
- боевых бронированных машин – 11 899 (+20),
- артиллерийских систем – 9411 (+24),
- РСЗО – 980 (+0),
- средств ПВО – 666 (+1),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 325 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14),
- крылатых ракет – 1880 (+31),
- кораблей /катеров – 24 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27),
- специальной техники – 1505 (+8).
Потери России по состоянию на 8 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Стоит добавить, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, подразделения ракетных войск также нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах боеприпасов противника.
ССО взорвали важный объект в Черном море
Операторы ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма. Украинские защитники действовали в зоне потенциального поражения противника, но сумели нанести потери врагу.
Так, в рамках спецоперации "Цитадель" разведчики ССО обнаружили одну из незаконно захваченных добывающих платформ. Враг использовал ее для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". На платформе установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов "Шахедами".
Кроме того, также было обнаружено радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.
ССО тщательно спланировали операцию и группа 73-го морского центра выполнила сложнейшую операцию – успешно подошла вплотную к платформе, зачистила ее и заминировала. Когда бойцы ССО отошли на безопасное расстояние, то платформу взорвали.
В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Стоит отметить, что удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.