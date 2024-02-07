Только за последние сутки Силы обороны уничтожить 890 солдат российской армии, в очередной раз напомнив, что это наиболее вероятная судьба, которая рано или поздно ждет каждого оккупанта, чья нога ступила на украинскую землю.

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Еще минус шесть

Среди потерь вражеского войска – представители офицерского состава. Так, полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", периодически публикует на своей странице в телеграм имена и фамилии успешно "демобилизованных" россиян.

Сегодня, 7 февраля, он снова поделился подобной новостью. По его данным, украинские защитники забронировали места на концерте Кобзона аж 6 оккупантам. Среди них – два майора и четыре лейтенанта.

Итак, возможность персонально взять автограф у эстрадного певца получили:

майор Марченко Иван;

майор Гаджесов Уллубий;

лейтенант Ценаев Никита;

лейтенант Каверзин Евгений;

лейтенант Хужанбердиев Ризван;

лейтенант Щеглов Игорь;

Кто также получил шанс на общение "тет-на-тет" с Пригожиным / Фото "Штирлиц"

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