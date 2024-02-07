Только за последние сутки Силы обороны уничтожить 890 солдат российской армии, в очередной раз напомнив, что это наиболее вероятная судьба, которая рано или поздно ждет каждого оккупанта, чья нога ступила на украинскую землю.

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Еще минус шесть

Среди потерь вражеского войска – представители офицерского состава. Так, полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", периодически публикует на своей странице в телеграм имена и фамилии успешно "демобилизованных" россиян.

Сегодня, 7 февраля, он снова поделился подобной новостью. По его данным, украинские защитники забронировали места на концерте Кобзона аж 6 оккупантам. Среди них – два майора и четыре лейтенанта.

Итак, возможность персонально взять автограф у эстрадного певца получили:

  • майор Марченко Иван;
  • майор Гаджесов Уллубий;
  • лейтенант Ценаев Никита;
  • лейтенант Каверзин Евгений;
  • лейтенант Хужанбердиев Ризван;
  • лейтенант Щеглов Игорь;

Ликвидированные оккупанты

Кто также получил шанс на общение "тет-на-тет" с Пригожиным / Фото "Штирлиц"

Кого еще отправили в загробную жизнь: последние новости

  • В ночь на 1 февраля ГУР уничтожило ракетоноситель "Ивановец" в Крыму. На борту этого судна могли находиться 40 членов экипажа.
  • 26 декабря благодаря работе украинской тактической авиации было ликвидировано 74 вражеских моряка. Наши силы тогда ударили по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который базировался в Феодосии.
  • Несколько дней назад полковник Штефан рассказал о ликвидации еще двух российских военнослужащих. Среди них – старший лейтенант Блинов Виктор и председатель МОО "Лесосибирский союз ветеранов боевых действий" Вейт Дмитрий.