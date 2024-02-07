Обратим внимание, что потери от начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – поражают еще больше. Общая цифра приближается к отметке в 400 тысяч ликвидированных оккупантов. По состоянию на утро 7 февраля говорится о 391 470 бойцах так называемой "второй армии мира", которые отправились на "концерт Кобзона".

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Потери врага в технике

Также за почти два года полномасштабного вторжения россияне потеряли немало своей техники. На металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн. Кроме того, враг не досчитается нескольких сотен самолетов и нескольких сотен вертолетов. А еще захватчики не досчитаются десятков судов и одной подводной лодки.

танков – 6372;

боевых бронированных машин – 11 879;

артиллерийских систем – 9387;

РСЗО – 980;

средств ПВО – 665;

самолетов – 332;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177;

крылатых ракет – 1849;

кораблей/катеров – 24;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 12 486;

специальной техники – 1497.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 7 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ