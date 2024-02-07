Звернімо увагу, що втрати від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – вражають ще більше. Загальна цифра наближається до позначки у 400 тисяч ліквідованих окупантів. Станом на ранок 7 лютого мовиться про 391 470 бійців так званої "другої армії світу", які відправилися на "концерт Кобзона".

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Втрати ворога у техніці

Також за майже два роки повномасштабного вторгнення росіяни втратили чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн. Крім того, ворог не дорахується кількох сотень літаків і кількох сотень гелікоптерів. А ще загарбники не дорахуються десятків суден і одного підводного човна.

танків – 6372;

бойових броньованих машин – 11 879;

артилерійських систем – 9387;

РСЗВ – 980;

засобів ППО – 665;

літаків – 332;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7177;

крилатих ракет – 1849;

кораблів /катерів – 24;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486;

спеціальної техніки – 1497.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 7 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ