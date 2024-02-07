Звернімо увагу, що втрати від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – вражають ще більше. Загальна цифра наближається до позначки у 400 тисяч ліквідованих окупантів. Станом на ранок 7 лютого мовиться про 391 470 бійців так званої "другої армії світу", які відправилися на "концерт Кобзона".
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Втрати ворога у техніці
Також за майже два роки повномасштабного вторгнення росіяни втратили чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн. Крім того, ворог не дорахується кількох сотень літаків і кількох сотень гелікоптерів. А ще загарбники не дорахуються десятків суден і одного підводного човна.
- танків – 6372;
- бойових броньованих машин – 11 879;
- артилерійських систем – 9387;
- РСЗВ – 980;
- засобів ППО – 665;
- літаків – 332;
- гелікоптерів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7177;
- крилатих ракет – 1849;
- кораблів /катерів – 24;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486;
- спеціальної техніки – 1497.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 7 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ