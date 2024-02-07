За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григорьевки Донецкой области.

Оккупанты пытаются штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте от DeepState

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Российские войска пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Шахтерское направление. На этом участке фронта ВСУ отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление. Украинские защитники отбили 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки враг совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

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