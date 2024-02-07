За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Оккупанты пытаются штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте от DeepState

Российские войска пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери противника: последние новости

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.
  • Общее количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 391 470 человек. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 890 оккупантов.