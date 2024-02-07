Оккупанты пытаются штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте от DeepState
Российские войска пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState
Потери противника: последние новости
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.
Общее количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 391 470 человек. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 890 оккупантов.