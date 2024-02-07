Окупанти намагаються штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState
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Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Втрати противника: останні новини
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.
Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить орієнтовно 391 470 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 890 окупантів.