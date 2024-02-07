Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

Дивіться також Росія атакує ракетами, є влучання у Харкові: хронологія 714 дня війни

Яка ситуація на напрямках фронту

Окупанти намагаються штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Російські війська намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати противника: останні новини

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.
  • Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить орієнтовно 391 470 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 890 окупантів.