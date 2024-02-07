Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

Окупанти намагаються штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Російські війська намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Шахтарський напрямок. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок. Українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

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