Командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов сообщил о жестоких боях возле Купянска, где россияне пытаются захватить стратегические высоты. Враг постоянно меняет тактику, но успеха не имеет, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Враг не сдается: пытается сунуть вперед

По словам Краснова, российские войска не прекращают попыток захватить Купянск, важный для контроля окружающей территории. Несмотря на огромные потери, они продолжают штурмы, используя различные методы атаки.

Они пытаются штурмовать постоянно. Увеличение, уменьшение сил врага – не ощущается... На линии фронта здесь нон-стоп идут на жесткие боевые действия,

– отметил Краснов.

Военный отметил, что россияне используют различные методы атак, в частности массированные пехотные штурмы и попытки прорыва бронетехникой. Новые подразделения с новыми командирами прибывают на смену уничтоженным, но успеха это не приносит.

Россияне заявляли еще перед новым годом, что Новый год – это крайняя дата, когда они собираются захватить Купянск. Но благодаря просто нечеловеческой стойкости, мужества наших войск и профессионализма командиров им вообще не удалось продвинуться, ни на метр нигде.

Боец также отметил, что пленные российские солдаты имеют разную боевую подготовку, но большинство из них – это штурмовики из так называемого отряда "Шторм-Z". В него входят бывшие заключенные.

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