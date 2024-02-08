Авдеевка остается основным направлением для России на фронте. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

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Россияне продолжают атаки

В сводке британской разведки отмечается, что в течение последних двух недель российские войска перебросили дополнительные силы в сектор Авдеевки, усилив давление на украинские позиции вокруг города.

В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают контратаковать врага, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута снабжения.

Россия почти, наверняка, продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий,

– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов.

В частности, 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели.

Впрочем, российские самолеты вынуждены запускать боеприпасы с дальнего расстояния, снижая их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО,, говорится в сообщении.

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