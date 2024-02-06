Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои, и силы обороны сдерживают захватчиков. На сегодня Авдеевка является самым горячим участком фронта.

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Какова цель оккупантов

В городе оккупанты пытаются продавить оборону украинской армии.

Самое ожесточенное место на фронте – это северный фланг Авдеевки,

– отметил военный эксперт.

В предыдущие несколько суток, по словам Жданова, россияне имели частичный успех и продвинулись на несколько сотен метров.

"У них такой принцип ведения боевых действий. Сейчас на этом клочке, который враг удерживает, он пытается увеличить количество личного состава, нагоняя туда солдат. Цель россиян – закрепиться на этих участках", – объяснил Олег Жданов.

Обратите внимание! В то же время россияне несут огромные потери в районе Авдеевки. Речь идет о 13 тысячах убитых и раненых оккупантов в течение двух месяцев боев за город. Также враг лишается военной техники. С октября 2023 года он потерял более 360 боевых танков и около 700 бронемашин.

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