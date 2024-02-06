Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что происходит возле Авдеевки. По его словам, похожее происходило в прошлом году в районе Бахмута.

Вашему вниманию Враг не прекращает террор, давит на Авдеевку: карта боевых действий за 6 февраля

"Особенно горячее теперь Авдеевское направление. Оно несколько похоже на то, что происходило в Бахмуте в прошлом году, то есть враг пытается забросить количественно как личным составом, так и средствами и боеприпасами к ним наш передний край", – отметил Кудряшов.

Несмотря на все трудности, защитники достойно держат оборону и даже отбивают определенные позиции у врага. Украинское командование полностью контролирует ситуацию.

Защитникам не хватает боеприпасов

Силы обороны применяют снаряды значительно эффективнее, чем враг. Однако это связано не только с профессионализмом украинских бойцов, но и с нехваткой боеприпасов.

На 100–200 российских снарядов защитники применяют только 15–20, хотя и с большей точностью.

На сегодня работаем с тем, что есть, но нуждаемся в большем. Это уже задача для наших дипломатов – делать все, чтобы наращивать потенциал помощи, а именно вооруженной военной помощи для ВСУ,

– констатировал Кудряшов.

Обратите внимание! Аналитики ISW заявили, что дефицит боеприпасов вследствие задержки западной помощи влияет на действия украинских военных на фронте. Им приходится выбирать между целями.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости