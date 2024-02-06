Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається біля Авдіївки. За його словами, схоже відбувалось торік у районі Бахмута.

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"Особливо гарячий тепер Авдіївський напрямок. Він дещо схожий на те, що відбувалося в Бахмуті минулого року, тобто ворог намагається закидати кількісно як особовим складом, так і засобами й боєприпасами до них наш передній край", – зазначив Кудряшов.

Попри всі труднощі, захисники гідно тримають оборону й навіть відбивають певні позиції у ворога. Українське командування цілком контролює ситуацію.

Захисникам бракує боєприпасів

Сили оборони застосовують снаряди значно ефективніше, ніж ворог. Однак це пов'язано не лише з професіоналізмом українських бійців, а й з нестачею боєприпасів.

На 100–200 російських снарядів захисники застосовують лише 15–20, хоча й з більшою влучністю.

На сьогодні працюємо з тим, що є, але потребуємо більше. Це вже завдання для наших дипломатів – робити все, щоб нарощувати потенціал допомоги, а саме збройної військової допомоги для ЗСУ,

– констатував Кудряшов.

Зверніть увагу! Аналітики ISW заявили, що дефіцит боєприпасів унаслідок затримки західної допомоги впливає на дії українських військових на фронті. Їм доводиться вибирати між цілями.

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