За словами аналітиків, дефіцит снарядів, ймовірно, може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими, де територіальні втрати будуть менш значущими.

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В ISW описали наслідки для України від нестачі снарядів

Експерти, посилаючись на дані розслідувань з відкритих джерел, зазначили, що російські війська використовують на власну користь проблему з дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю вести достатню контрбатарейну боротьбу.

Українська організація Frontelligence Insight 1 лютого заявила, що з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала можливості України у контрбатарейній боротьбі, російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час,

– зазначили аналітики.

У Frontelligence також заявили, що російські сили почали зосереджувати свою артилерію подібним чином у січні 2024 року, що свідчить про те, що українські сили знову відчувають брак артилерійських боєприпасів.

"Українські сили іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом не мають достатньої кількості боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню", – зазначили в ISW.

Розслідувачі Frontelligence також наголосили, що відсутність українського контрбатарейного вогню дозволяє російській артилерії значною мірою руйнувати населені пункти, що робить майже неможливим їх захист українськими силами.

Зрештою у Frontelligence заявили, що багатьом українським безпілотникам недостатньо дальності, щоб вразити численні російські артилерійські установки, розміщені на відстані 15 – 24 кілометрів від лінії фронту. Тому західні та українські офіційні особи нещодавно підкреслили потребу нашої держави в артилерійських боєприпасах.