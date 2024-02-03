По словам аналитиков, дефицит снарядов, вероятно, может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта над теми, где территориальные потери будут менее значимыми.

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В ISW описали последствия для Украины от нехватки снарядов

Эксперты, ссылаясь на данные расследований из открытых источников, отметили, что российские войска используют в свою пользу проблему с дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.

Украинская организация Frontelligence Insight 1 февраля заявила, что с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала возможности Украины в контрбатарейной борьбе, российские войска создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительное время,

– отметили аналитики.