По словам аналитиков, дефицит снарядов, вероятно, может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта над теми, где территориальные потери будут менее значимыми.
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В ISW описали последствия для Украины от нехватки снарядов
Эксперты, ссылаясь на данные расследований из открытых источников, отметили, что российские войска используют в свою пользу проблему с дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.
Украинская организация Frontelligence Insight 1 февраля заявила, что с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала возможности Украины в контрбатарейной борьбе, российские войска создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительное время,
– отметили аналитики.