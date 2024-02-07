Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что именно в районе Авдеевки враг сосредоточил главные усилия. Оккупанты чувствуют, что украинской армии все сложнее удерживать определенные рубежи и позиции. В то же время информация из Авдеевки поступает противоречивая.

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Бои идут за каждый дом

Так, представитель местной военно-гражданской администрации утверждает, что бои в городской застройке не происходят. С другой стороны и мониторинговые каналы, и непосредственные участники событий, говорят, что в пригороде Авдеевки неподалеку завода коксохим идут боевые столкновения на улицах.

Бои происходят буквально за каждый дом, и враг постоянно увеличивает свое давление, активно используя артиллерийскую компоненту и штурмовые отряды, чтобы продвигаться вперед. Где правда? Вопрос принципиальный, потому что от верной и рациональной оценки ситуации на поле боя зависит решение, которые нужно принимать здесь и сейчас,

– подчеркнул военный эксперт.

Генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" и руководитель обороны в частности Авдеевского направления вместе со своим штабом будут принимать взвешенные и абсолютно рациональные решения.

Очевидно, если российские оккупанты смогут перерезать ключевую трассу, так называемую "дорогу жизни", которая соединяет Авдеевку с большой землей, дальше защищать город станет гораздо сложнее,

– отметил Владислав Селезнев.

В истории полномасштабной российско-украинской войны украинские силы неоднократно с такими ситуациями сталкивались. Значит, решения должны быть максимально рациональными и своевременными, чтобы реализовать ключевую миссию – сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих.

Чтобы решение было своевременными, по мнению военного эксперта, надо абсолютно четко понимать, что на самом деле происходит там, а не тешить себя иллюзиями, мол, все хорошо и ситуация полностью под контролем.

Ситуация в Авдеевке