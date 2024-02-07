Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что именно в районе Авдеевки враг сосредоточил главные усилия. Оккупанты чувствуют, что украинской армии все сложнее удерживать определенные рубежи и позиции. В то же время информация из Авдеевки поступает противоречивая.
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Бои идут за каждый дом
Так, представитель местной военно-гражданской администрации утверждает, что бои в городской застройке не происходят. С другой стороны и мониторинговые каналы, и непосредственные участники событий, говорят, что в пригороде Авдеевки неподалеку завода коксохим идут боевые столкновения на улицах.
Бои происходят буквально за каждый дом, и враг постоянно увеличивает свое давление, активно используя артиллерийскую компоненту и штурмовые отряды, чтобы продвигаться вперед. Где правда? Вопрос принципиальный, потому что от верной и рациональной оценки ситуации на поле боя зависит решение, которые нужно принимать здесь и сейчас,
– подчеркнул военный эксперт.
Генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" и руководитель обороны в частности Авдеевского направления вместе со своим штабом будут принимать взвешенные и абсолютно рациональные решения.
Очевидно, если российские оккупанты смогут перерезать ключевую трассу, так называемую "дорогу жизни", которая соединяет Авдеевку с большой землей, дальше защищать город станет гораздо сложнее,
– отметил Владислав Селезнев.
В истории полномасштабной российско-украинской войны украинские силы неоднократно с такими ситуациями сталкивались. Значит, решения должны быть максимально рациональными и своевременными, чтобы реализовать ключевую миссию – сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих.
Чтобы решение было своевременными, по мнению военного эксперта, надо абсолютно четко понимать, что на самом деле происходит там, а не тешить себя иллюзиями, мол, все хорошо и ситуация полностью под контролем.
Ситуация в Авдеевке
- На этом направлении в течение суток украинские защитники отбили 29 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, также еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского в Донецкой области.
- Враг вблизи Авдеевки атакует волнами, которые идут одна за другой. Сейчас россияне адаптировались на этом направлении, передвигаются небольшими группами на свои передовые позиции. В то же время пытаются собрать достаточно бойцов, чтобы штурмовать расположения украинских сил.
- Ранее британская разведка сообщала, что для оккупантов Авдеевка остается приоритетом на фронте, а захват ее – главной целью. Враг наступает на город с трех направлений, чтобы окружить его с юга, севера и востока.