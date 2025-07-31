Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время вечернего обращения 31 июля.

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Что сказал Зеленский о ситуации в Часовом Яру?

Владимир Зеленский отметил, что действительно 31 июля были российские вбросы о "захвате" Часового Яра. Но это лишь российская дезинформация.

Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться – в Донецкой области, в Сумской, в Харьковской – в конце концов мы отбиваем,

– объяснил президент.

Глава государства подчеркнул, что отражать российский натиск непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. По словам Зеленского, каждое такое направление – очень важно.

К слову, ранее информацию врага о захвате Часового Яра опроверг и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он заявил, что ситуация в городе остается такой же, как и в последние месяцы.

В 11 армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ, в свою очередь, отметили, что оккупационные войска не захватили город, а лишь провели очередную акцию "флаговтику" в тылу Сил обороны. А 30 июля наши защитники остановили штурм оккупантов на восточных окраинах города.