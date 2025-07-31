Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час вечірнього звернення 31 липня.

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Що сказав Зеленський про ситуацію у Часовому Яру?

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно 31 липня були російські вкиди про "захоплення" Часового Яру. Але це лише російська дезінформація.

Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо,

– пояснив президент.

Глава держави наголосив, що відбивати російський натиск непросто, але це захист самого права українців на життя. За словами Зеленського, кожен такий напрямок – дуже важливий.

До слова, раніше інформацію ворога про захоплення Часового Яру спростував і речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він заявив, що ситуація у місті лишається такою ж, як і в останні місяці.

В 11 армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ, своєю чергою, зазначили, що окупаційні війська не захопили місто, а лише провели чергову акцію "флаговтику" в тилу Сил Оборони. А 30 липня наші оборонці зупинили штурм окупантів на східних околицях міста.