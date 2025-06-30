Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж рассказал 24 Каналу, как они выводили авиационную технику от удара с аэродрома в Чернобаевке. Там базировалась его бригада.

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Как проводилась операция

Алексей Чиж вспомнил, что примерно в 4 часа утра 24 февраля 2022 года к нему позвонил исполняющий обязанности начальника штаба эскадрильи и сказал, что тревога. Сначала не было понятно, боевая ли это тревога. Ранее они готовились к выводу. Поэтому они собрали вещи и поехали на аэродром.

В это время начали происходить взрывы сначала в Николаевском направлении. Затем я услышал их позади, где был расположен Раденский полигон, где Олешковские пески. Я понял, что если взрывы сначала раздаются с одной стороны, потом – с другой, то началось полномасштабное вторжение,

– сказал летчик.

По его словам, они быстро получили оружие, сели не вертолеты и начали выполнять эвакуацию личного состава и вывод из-под ударов самих вертолетов. Он вспомнил о работе инженерно-технического состава.

Особенно мне запомнилась работа инженерно-технического состава, который во время обстрела нашего вертодрома Чернобаевки вешал лопасти на вертолеты, которые были законсервированы, которые также надо было быстро выводить. Когда ракеты попадали именно по нашему вертодрому, инженерно-технический состав продолжал выполнять свою работу, не прячась в укрытие,

– поделился Алексей Чиж.

Заметим, что Чернобаевка – это село в 10 километрах к северу от Херсона, где расположен военный аэродром, а неподалеку – херсонский аэропорт. Населенный пункт имеет стратегическое значение, поэтому неоднократно становился местом боевых действий.