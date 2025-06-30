Льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чиж розповів 24 Каналу, як вони виводили авіаційну техніку від удару з аеродрому у Чорнобаївці. Там базувалася його бригада.

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Як проводилась операція

Олексій Чиж пригадав, що приблизно о 4 годині ранку 24 лютого 2022 року до нього зателефонував виконувач обов'язків начальника штабу ескадрильї та сказав, що тривога. Спочатку не було зрозуміло, чи це бойова тривога. Раніше вони готувалися до виведення. Тому вони зібрали речі та поїхали на аеродром.

У цей час почали відбуватися вибухи спочатку у Миколаївському напрямку. Потім я почув їх позаду, де був розташований Раденський полігон, де Олешківські піски. Я зрозумів, що якщо вибухи спочатку лунають з одного боку, потім – з іншого, то почалося повномасштабне вторгнення,

– сказав льотчик.

За його словами, вони швидко отримали зброю, сіли не вертольоти та почали виконувати евакуацію особового складу та вивід з-під ударів самих вертольотів. Він згадав про роботу інженерно-технічного складу.

Особливо мені запам'яталася робота інженерно-технічного складу, який під час обстрілу нашого вертодрому Чорнобаївки вішав лопаті на вертольоти, які були законсервовані, які також треба було швидко виводити. Коли ракети влучали саме по нашому вертодрому, інженерно-технічний склад продовжував виконувати свою роботу, не ховаючись в укриття,

– поділився Олексій Чиж.

Зауважимо, що Чорнобаївка – це село за 10 кілометрів на північ від Херсона, де розташований військовий аеродром, а неподалік – херсонський аеропорт. Населений пункт має стратегічне значення, тому неодноразово ставав місцем бойових дій.