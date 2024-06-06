О боях в Донецкой области рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Бои в Донецкой области

Россияне не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области и пытаются развить наступление.

Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага,

– сказал Назар Волошин.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", оккупанты пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск. Таким образом они хотят развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку,

– рассказали в Силах обороны.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

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