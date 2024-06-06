Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что на лето 2024 года оккупантам удалось нарастить свои группировки, хотя и не в таком количестве, в котором они планировали. Однако Россия не имеет критической ситуации с живой силой.

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Как россияне распоряжаются живой силой

Мусиенко объяснил, что эти 550 тысяч оккупантов – это не просто накопление, а те, кто уже воюет. Они есть или на оккупированных территориях, или на территории России и вовлечены в войну, то есть вспомогательные подразделения и т.д.

Если посмотреть на динамику потерь, то выросли, особенно за май, апрель апрель, март, потери врага растут, растут, растут. Особенно май – там всплеск, потому что российские войска пошли в наступление на Харьковщине,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По словам Мусиенко, в начале активной фазы наступательных войск в октябре 2023 года в районе Авдеевки были цифры 460-470 тысяч вражеских сил. Поэтому группировки не то, что остались на том же уровне, а количество оккупантов выросло.

Это означает, что им (россиянам – 24 Канал) удалось в определенной степени компенсировать потери, которые очень большие и еще и нарастить свою группировку,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

На сколько нарастили группировку

Также он объяснил, что планы россиян о наращивании 300 тысяч военных на лето 2024 года не удались, но получилось нарастить до 100 тысяч и еще 50 тысяч для компенсации потерь.

С одной стороны, это не очень хорошо, потому что у врага несмотря на тяжелые потери ситуация с живой силой не является критической. С другой стороны, они и не смогли нарастить настолько свою группировку так, как это планировалось,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что наступление россиян на Харьковскую область началось быстрее, чем они планировали. Оккупанты не дождались укомплектования, не смогли набрать группировку "Север". Это свидетельствует однако, что в России возникают проблемы. Когда россияне ведут активные наступательные операции, вспомогательные силы на территории страны-агрессора не успевают ехать на подкрепление. Тогда враг вынужден перебрасывать войска с других направлений.

"Пока в живой силе потери для врага не стали критическими, которые они не способны пополнять. Однако украинские силы делают все для того, чтобы эти потери делать как можно большими", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

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