Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Россия действительно сосредоточила на границе и на оккупированных территориях Украины около 550 тысяч захватчиков. Однако важно понимать, что речь идет не только о солдатах, но и о ФСБ и других военизированных подразделениях.

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Информация не новая

По словам Юсова, информация о том, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 тысяч солдат не является новой, а уже несколько месяцев остается постоянной.

Она уже несколько месяцев остается постоянной и содержит различные подразделения, в частности, так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население,

– пояснил представитель ГУР.

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