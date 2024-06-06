Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Россия действительно сосредоточила на границе и на оккупированных территориях Украины около 550 тысяч захватчиков. Однако важно понимать, что речь идет не только о солдатах, но и о ФСБ и других военизированных подразделениях.
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Информация не новая
По словам Юсова, информация о том, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 тысяч солдат не является новой, а уже несколько месяцев остается постоянной.
Она уже несколько месяцев остается постоянной и содержит различные подразделения, в частности, так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население,
– пояснил представитель ГУР.
Есть ли риск наступления на Сумщине
- Сумская область страдает от ежедневных российских обстрелов приграничья и объектов энергетической инфраструктуры. В ГУР оценили возможность наступления на Сумскую область. Украинские военные продолжают следить за ситуацией на границе Сумской области с Россией. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
- Сейчас украинская разведка знает, какая ситуация на Сумщине. Комментируя возможное наступление российской армии на Сумскую область, Юсов сказал, что если будут основания для беспокойства, то об этом будет сообщено официально.
- Также представитель ГУР сообщил, что украинской разведке известны планы российского военного руководства. А Украина же продолжает отслеживать все ресурсы, которые российская армия накапливает на границе с Сумской областью для возможного наступления.